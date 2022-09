300.000 kunder rammet av Altibox sine tekniske problemer

Det melder NRK.

Det er områdene som tilhører Altibox-partnerne Eidsiva bredbånd, Kragerø bredbånd, Notodden energi, Sandefjord bredbånd og Viken fiber, som er berørt.

– Vi jobber med å finne ut hvor feilen ligger, men vi mistenker at det er et fiberbrudd, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til kanalen.

Han legger til at det hovedsakelig dreier seg om internettjenester.

Viken fiber skriver på Facebook at de i tillegg til trøbbel med internett- TV-signaler, har oppdaget problemer med Mine Sider, TV via app, TV via nettsiden vår og Altibox-appen.

Det er usikkert hvor lang tid det vil ta for å fikse problemet.

– Teknisk personell jobber med å rette feilen, opplyser selskapet.

Viken fiber har 150.000 kunder. De bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester til husstander og bedrifter i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold og Grenland.