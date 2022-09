Person skutt på Kampen i Oslo – har skader i et bein

– Politiet er på stedet med flere ressurser. En person er skutt og har skader i et bein. Vi er i kontakt med den skadde og noen til i en leilighet. Vi jobber med å finne ut hva som har skjedd. Den skadde kjøres til sykehus, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politiet opplyser at det både er uklart hvor åstedet er og hva skadeomfanget er for personen som er skutt. De ble varslet av noen som hadde hørt et smell i området, før de via AMK kom i kontakt med noen som var med personen som er skutt.

– Vi gjør avhør av vitner og prøver å lokalisere åstedet. Vi er i kontakt med noen personer i leiligheten hvor fornærmede ble funnet og jobber aktivt på stedet for å få oversikt, sier operasjonsleder Kim Vindsland i Oslo-politiet til NTB.