Zelenskyj: Nye bevis for tortur

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er funnet flere ofre i massegraven i Izium som har tegn på å ha blitt utsatt for tortur.

I sin daglige tale sent lørdag kveld sa Zelenskyj også at det allerede er funnet ti torturkamre i ulike frigjorte byer og tettsteder i Kharkiv-regionen. Blant annet er det funnet elektrisk utstyr som brukes til tortur, ifølge den ukrainske presidenten.

Tusenvis går i dekning før voldsom tyfon treffer Japan

Tusenvis av japanere har søkt ly i tilfluktsrom før den kraftige tyfonen Namnadol, som er på vei mot regionen. Nesten tre millioner er bedt om å evakuere, og tog-, fly- og ferjeavganger er innstilt.

Japans meteorologiske institutt JMA har utstedt et sjeldent «spesialadvarsel» for Kagoshima-regionen i det sørlige Kyushu-prefekturet. Farenivået er forbeholdt værforhold som kun observeres én gang på flere tiår.

Klokka 9 lokal tid var tyfonen åtte mil sørøst for Yakushima-øya. Da hadde den vindkast på opptil 70 meter i sekundet. Det ventes at den treffer Kyushu søndag kveld,

Raymond Johansen ber folk i Oslo være forberedt på krisetider

Byrådet i Oslo legger fram det de omtaler som et krisebudsjett til uka. Byrådslederen Raymond Johansen ber i et intervju med Aftenposten folk være klare for krisetider. Han bruker et begrep fra etterkrigstida, dyrtid, om situasjonen med galopperende priser.

– Vi er på full fart inn i en dyrtid, med høyere strømpriser, med økte matvarepriser og pumpepriser. Situasjonen ble snudd om på veldig kort tid, sier Johansen.

Spesielt strømprisene koster kommunen dyrt og gir mindre penger å rutte med.

Dronning Camilla hyller dronning Elizabeth

Dronning Elizabeth staket ut sin kurs i en verden dominert av menn, sier svigerdatteren, dronning Camilla, i sine første kommentarer siden dronningens bortgang.

– Hun har vært en del av livene våre for alltid. Jeg er 75, og jeg kan ikke huske at noen andre enn dronningen har vært der, sier Camilla.

– Det må ha vært så vanskelig for henne som en ensom kvinne. Det var ingen kvinnelige statsministere eller presidenter. Hun var den eneste, så jeg tror rett og slett hun skapte sin egen rolle, legger hun til.

13 ble evakuert etter jordskred i Møre og Romsdal

Det gikk et jordskred i Sunndal i Møre og Romsdal kort tid før midnatt. Ingen hus ble tatt av skredet, men det gikk nær bebyggelse og fem boliger ble evakuert.

Politiet kjenner ikke til størrelsen på skredet. Det gikk i nærheten av Løykja barneskole. Totalt ble 13 personer fra 5 adresser evakuert. Enkelte tok inn hos familie og venner, mens kommunen skaffet overnatting til de øvrige.