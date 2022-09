Ny undersøkelse: Halvparten vil fyre mer med ved enn før

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov i september, er det barnefamiliene som har den høyeste andelen. Hele 60 prosent svarer at de vil fyre mer enn før med ved.

Men de nye tallene skaper bekymring hos Tryg Forsikring.

– Vi frykter rekordmange pipebranner i vinter, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen.

Det ble i fjor registrert rekordhøye 1650 pipebranner, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap, DSB. Allerede i desember i fjor, med strømprisene på vei opp, ble det registrert 388 pipebranner av DSB, det høyeste månedstallet på mange år.

– Nå har folk hamstret ved for å spare penger, men ikke all ved er like bra å fyre med. Er den ikke tørr nok, og du fyrer med for fuktig ved og lite trekk, danner det seg beksot i pipa som lett tar fyr og starter en pipebrann, advarer Brandeggen.