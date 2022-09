Forsvarsbygg skal lage nytt samfunn på Jan Mayen

Jan Mayen er en 377 kvadratkilometer stor arktisk øy som siden 1930 har vært del av Norge. Den ligger ensomt ute i havgapet, 100 mil vest for fastlandet.

I oktober skal Forsvarsbygg samle bedrifter der ute for å planlegge en ny hovedbygning på øya. Det bor og jobber 19 mennesker der, i seks måneder av gangen. Meteorologisk institutt og Forsvaret har personell der.

–Vi er stolte over å ha ansvaret med å gjennomføre et viktig prosjekt for Norge. Prosjektet vil gi de ansatte på Jan Mayen nye, funksjonelle og moderne lokaler, i et stasjonsbygg som rommer mange ulike funksjoner, sier prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg.

Gigantbygg

Hun sier bygningsmassen til samfunnet på Jan Mayen skal fornyes totalt. Den eksisterende bygningen skal rives, noe som i seg selv er en krevende operasjon siden det ikke er noe deponi der.

– Det er mye asbest og annet miljøskadelig avfall, og alt avfall skal sorteres og fraktes til fastlandet, sier Pedersen.

Det nye bygget er planlagt å bli på over 3.600 kvadratmeter, som skal romme alle funksjoner folkene på øya trenger for å leve, bo og gjøre jobben sin.

–Alt må dessuten være under samme tak, slik at de som jobber og bor der kan være helt selvforsynt uansett vind, snø, eller ja, jordskjelv, sier Pedersen.

Nedgravd i snø på vinteren

Bygningsmassene er nærmest nedgravd i snømasser på vinteren og vinden fra havet og fjellet er både kald og sterk.

– Blant annet skal bygget inneholde forlegningsdel, kjøkken, kontorer, verksted, elektronikkavdeling, trening/gymsal, fritidsrom, brannstasjon og sykestue. Med andre ord: Alt de trenger for å overleve og løse sitt oppdrag under ofte svært krevende forhold, sier Pedersen.

Det er blitt målt jordskjelv på en styrke på 6,8 på øya. Norges eneste aktive og verdens nordligste vulkan, Beerenberg, er der. Den hadde utbrudd sist i 1985.

– Vi må derfor være forberedt på en lang rekke scenarioer når vi planlegger dette, sier Pedersen.

Øya er et naturreservat og forsyninger må flys inn eller fraktes med båt.