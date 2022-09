Vipps får ikke slå seg sammen med finsk selskap

De tre selskapene varslet i fjor at de ville fusjonere. Etter at EU-kommisjonen uttrykte bekymring rundt konsolideringen er det nå klart at finske Pivo ikke får bli med, melder Dagens Næringsliv.

Kommisjonen mente at de tre til sammen ville ha fått en for sterk markedssituasjon ettersom Pivo og MobilePay har delt markedet mellom seg i Finland.

– I Norge er Vipps den klart største aktøren og MobilePay er det samme i Danmark, men i Finland er det to store aktører. EU var bekymret for at sammenslåingen ville gi en for høy markedskonsentrasjon, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps.