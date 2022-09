Ny kostnadssprekk for Bybanen til Åsane

Det er en snau milliard dyrere enn forrige anslag på 17 milliarder kroner, som ble lagt fram i juni.

Det nye anslaget inneholder kostnader for grunnerverv, som anslås til 3,22 milliarder kroner. Kostnadsanslaget er uten merverdiavgift.

Omtrent som ventet, mener direktør Tarje Wanvik i Plan- og bygningsetaten i Bergen.

– De oppdaterte anslagene for grunnerverv er omtrent som forventet, når vi tar i betraktning erfaringene fra byggetrinn 4 mot Fyllingsdalen. Vi vil få et nytt totalanslag våren 2023 når planforslaget har vært på offentlig ettersyn, og det er kostnadsanslaget i 2023 som skal danne grunnlaget for finansiering av prosjektet, sier han i en pressemelding.

Reguleringsplanforslaget for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane, og forlenget Fløyfjelltunnel, skal sendes fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i begynnelsen av oktober og legges deretter til offentlig høring.