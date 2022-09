Kommunalministeren ber departementene spare strøm i statlige bygninger

– Jeg mener det er viktig at staten tar grep for å bidra til lavere energibruk. Eiendomsporteføljen til staten er av betydelig størrelse, med et stort potensial til å spare strøm. Lavere energibruk vil i tillegg være økonomisk lønnsomt for staten, skriver Gjelsvik i brevet.

Oppfordringen gjelder både leide lokaler, selvforvaltende eiendommer og eiendommer som forvaltes gjennom statens husleieordning.

– I departementene sitter vi på mange eiendommer i ulike sektorer. Jeg sitter blant annet med Statsbygg. Forsvaret har veldig stor eiendomsmasse, du har helseforetakene, forskning og høyere utdanning, og så videre, sier Gjelsvik til NTB.

Vil styre ventilasjon, temperatur og belysning



Kommunalministeren understreker at flere departementer og etater allerede er i gang med dette arbeidet, blant annet Forsvaret og Statsbygg. Brevet inneholder også konkrete forslag til hvordan man kan redusere strømforbruket.

– Tiltak som vil kunne gi effekt på kort sikt, er styring av ventilasjon, temperatur og belysning i bygg. De færreste bygg har full brukstid for alle rom hele døgnet. Dersom en konsentrerer bruken til færre rom, vil en kunne skru av ventilasjon, oppvarming og belysning i rom som ikke blir brukt, skriver kommunalministeren.

Overfor NTB sier han at det også er en løpende dialog med kommunesektoren, men at kommunene selv allerede gir dette problemet tilstrekkelig oppmerksomhet, slik at det ikke vil gå ut et lignende brev til dem.

Vil ikke innføre krav



Flere land har innført håndfaste krav til blant annet senket temperatur og mindre belysning av offentlige bygg. Det ønsker Gjelsvik ikke å innføre i Norge.

– Dette er noe jeg har drøftet med kolleger i regjeringen, og jeg opplever at statsrådene er opptatt av å følge opp på sine områder. De er opptatt av å finne de beste løsningene innenfor bestemte sektorer. Vi kan hente inspirasjon fra andre land, men man skal være forsiktig med å kopiere løsninger andre har innført. Vi må se hva som er best for oss, sier han.

Brevet inneholder også en oppfordring til å finne ut hvordan man kan redusere energibruken på lengre sikt.