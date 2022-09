SV ber om at alle skoleansatte får opplæring i å håndtere voldelige elever

Etter et tilsyn i Osloskolen knyttet til vold og trusler mot ansatte ved skolene, har Arbeidstilsynet bedt Utdanningsetaten sørge for at alle som trenger det skal få kursing og opplæring i å håndtere vold og trusler, skriver Dagsavisen.

SV mener at dersom Osloskolen må gi opplæring og kursing til sine ansatte så bør også alle andre kommuner gjøre det samme.

– Det aller første man bør gjøre er å starte en dialog for å finne ut hva slags tilbud kommunene rundt omkring i landet gir lærerne, og hva man trenger å gjøre for å sikre tilstrekkelig god opplæring i dette, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård.

SV mener staten må ta regningen og sørge for at det blir gjort på en ordentlig måte.