– Status nå er at vi ikke har identifisert sjåføren som var involvert i hendelsen. Vi har sånn sett avsluttet søket og bedt publikum om hjelp, men saken etterforskes fortsatt, sa operasjonsleder Marius Fosvold i Sørøst politidistrikt til NTB i 20.30-tiden torsdag.

Det var klokka 18.30 at politiet fikk melding om at en sju år gammel gutt på sykkel hadde blitt påkjørt i Porsgrunn. Gutten ble behandlet av ambulanse på stedet før han ble kjørt til sykehus med smerter i ryggen og bekkenet.

Føreren av bilen stoppet ikke for gutten ved et fotgjengerfelt, og han kjørte fra stedet etter ulykken. Politiet brukte tiden etter hendelsen på å lete etter føreren.

– Sjåføren skal være en eldre mann. Jeg har per nå ikke oversikt over skader på bilen, men jeg vil anta at det er merker på den etter hendelsen, opplyste operasjonslederen til NTB i 18.45-tiden.