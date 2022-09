– Status per nå er at det ikke er noen jordfeil, og at alt går som normalt mer eller mindre, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

I 14-tiden torsdag ettermiddag opplyste Bane Nor at forsinkelser kunne oppstå på Oslo S grunnet en gjentakende jordfeil. Denne feilen har skapt store problemer på sentralbanestasjonen tirsdag og onsdag.