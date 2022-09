Nationen: Staten anker dom om felling av ulv innenfor ulvesonen til Høyesterett

I sommer fant Borgarting lagmannsrett at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 er ugyldig.

– Jeg er ikke enig i konklusjonen i lagmannsretten om at vedtaket er ugyldig. Saken reiser i tillegg prinsipielle og viktige spørsmål om forvaltning av ulv som det er viktig at vi får en endelig avklaring på. Jeg mener derfor at denne saken bør bli vurdert av den høyeste rettsinstansen vår, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til Nationen.