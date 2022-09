– Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet i forkant og under hendelsen. Per nå har det ikke fremkommet informasjon som tilsier at det skal ha vært andre personer til stede, sier politiadvokat Ragnhild Vik i Innlandet politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding om den livløse gutten på jordet i Snertingdal i 22-tiden onsdag kveld. Gjenopplivning ble forsøkt, men livet sto ikke til å redde.

I pressemeldingen skriver politiet at tenåringen ble funnet under et kjøretøy. Politiet har torsdag gjennomført flere avhør.

Avdøde vil bli obdusert.

– En hovedhypotese er fortsatt at dette er en tragisk ulykke, sier Vik.

Gjøvik kommune skriver i en pressemelding at gutten gikk på åttende trinn ved Snertingdal skole i Gjøvik. Kriseteamet til kommunen ivaretar guttens familie.