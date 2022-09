Bane Nor: Normal trafikk gjenopptas på Oslo

– Vi har gjort tiltak gjennom natta og gjenopptar nå normal trafikk på Oslo S. Med unntak av de planlagte innstillingene er trafikken nå i rute. Men vi har ikke funnet feilen, så derfor er det for tidlig å si om den vil komme tilbake, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

Jordingsfeilen på Oslo S kommer og går, og Paulsen sier det gjør feilsøkingen er svært krevende.

– Vi jobber med å rette feilen, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, skrev Bane Nor i en oppdatering i 4.30-tiden natt til torsdag.

Til sammen 15 toglinjer har vært berørt.

– Vi reduserte trafikken, primært rushtidsavganger, for at øvrig trafikk kunne gå tilnærmet normalt, og det gjør den nå, sier Paulsen.

Jordfeilen skapte store problemer for togtrafikken tirsdag, men så ut til å være rettet onsdag ettermiddag. Siden opplyste Bane Nor om at det var på'n igjen, og det ble innstillinger og forsinkelser i togtrafikken også onsdag ettermiddag og kveld.

Det er i hovedsak ekstratogene i rushtiden, Flytogets direkteavganger samt strekningen Spikkestad og Asker til Lillestrøm og Kongsvinger som har fått avganger innstilt.