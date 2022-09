Støre og gassgiganter har møte om energikrisen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har invitert representanter fra selskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi til et møte om energikrisen på morgenen. Selskapene er de tre største petroleumsprodusentene på norsk sokkel. Støre har uttalt at det skal ses på hvordan gassprisene kan stabiliseres ved hjelp av langsiktige kontrakter.

SSB med rapport om høyere kraftpriser og strømstøtte

Statistisk sentralbyrå legger fram rapport om høyere kraftpriser og strømstøtte for forbrukere vinteren 21/22. I tillegg legges det fram tall for elektrisitet i august, inntekter og utgifter i offentlig forvaltning i 2. kvartal og prisindeks for nye boliger i 2. kvartal.

Bålforbudet oppheves

Det generelle bålforbundet oppheves i hele landet. Forbudet trådde i kraft 15. april. I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.



Toppmøte i Shanghaigruppen

Utviklings- og samarbeidsorganisasjonen Shanghaigruppen holder toppmøte i Samarkand i Usbekistan. Både Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin skal delta.

Andersson går av, og de borgerlige starter regjeringssamtaler i Sverige

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna starter arbeidet med å forsøke å danne ny regjering etter den valgseieren. Statsminister Magdalena Andersson søker torsdag avskjed etter nederlaget for rødgrønn blokk.

Bodø/Glimt og Molde skal i dyst i Europaligaen og Conferenceligaen

Bodø/Glimt tar imot FC Zürich i andre runde av gruppespillet i Europaligaen. Kampen starter klokka 21. Kjetil Knutsens menn spilte 1–1 borte mot PSV Eindhoven i første runde. Tidligere på kvelden møter Molde svenske Djurgården borte i andre runde av gruppespillet. Kampstart er klokken 18.45. Moldenserne spilte 0–0 mot Gent i første runde.

Bullen kjemper om gull i bryte-VM

Norske Grace Bullen (25) møter Anastasia Nicita fra Moldova i finalen i 59-kilosklassen i bryte-VM i Beograd i Serbia. 25-åringen har aldri tatt en medalje i VM-sammenheng, men har to EM-gull fra 2017 og 2020. Mesterskapet blir Bullens siste som norsk utøver, ettersom hun har bestemt seg for å bryte for Georgia etter VM.