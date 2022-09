– Politiet får i ettermiddag telefoner fra publikum som er blitt kontaktet av et telefonnummer som tilhører Drammen politistasjon. Presenterer seg som at de ringer fra Økokrim og etterspør kontoinformasjon. Publikum må ikke oppgi dette. Dette er forsøk på svindel, skrev politiet i Agder på Twitter onsdag ettermiddag.

Politiet opplyste senere at de også hadde fått melding om at flere hadde fått melding fra Kredinor, hvor det sto at man hadde et utestående beløp og ble bedt om å oppgi personlig informasjon.

– Dette fremstår også som svindel og er også opplyst om på Kredinors nettsider.

Onsdag kveld skrev politiet at en ny type svindel var meldt inn, og at en person hadde blitt svindlet for flere tusen kroner.

– Denne gang får man melding fra et telefonnummer om at man har et lite beløp utestående til inkasso. Vedkommende fulgte det som sto i meldingen og ville betale. Konto er tappet for flere tusen kroner etter kort tid.