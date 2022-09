Enda en trebru åpner igjen etter Tretten-kollapsen

Norsenga er den andre brua som åpner etter at Moumbekken bru i Fredrikstad ble gjenåpnet mandag.

– Vi er helt sikre på at Norsenga bru er trygg for den trafikken vi åpner opp for nå. Dette er et føre-var-tiltak hvor vi øker sikkerheten ved å redusere belastninga på brua. Det er for tidlig å si når brua kan åpnes for ordinær trafikk, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

I starten vil det være manuell dirigering for brua, før det etter hvert vil bli erstattet av automatisert lysregulering. Eiterjord understreker at brua har vært gjennom omfattende kontroller og sjekk for å sikre at den er trygg å åpne.

– Vi prioriterer bruer som har lang omkjøringsvei eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten, sier Eiterjord.

Tveit bru på E16 i Vang skal etter planen åpne mandag 19. september.