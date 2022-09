Gassgigantene ønsker langsiktige kontrakter med Europa

Det er de to største aktørene på norsk sokkel. Torsdag skal de i møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som har fått ønsker fra Europa om å senke gassprisene.

Gasselskapene håper at Europa kan binde seg til langsiktige gasskjøp.

Aker BP-sjef Øyvind Eriksen sier til Finansavisen at hovedtemaet på møtet med Støre blir at produksjonen kan øke framover for å levere mer olje og gass på kort sikt, og havvind og fornybar energi på lang sikt.

– Så får diskusjonen om pristak bli et resultat av den dialogen som pågår med kommisjonen. Selv tror jeg det er feilslått. Men det som er en god tilnærming, er langsiktige leveranseavtaler, så får forhandlinger om det avgjøre hva som er prisnivå og prismekanismer, sier Eriksen.

– Vi er alltid åpne for å inngå langsiktige bilaterale avtaler om salg av gass, på markedsmessige vilkår, sier pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor til VG.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har sagt at EU og Norge skal se på hvordan de kan få ned gassprisen. Støre sier at det skal ses på hvordan gassprisene kan stabiliseres ved hjelp av langsiktige kontrakter.

Gassprisen er en direkte årsak til de høye strømprisene i Europa, ettersom produksjon av strøm fra gass setter prisen for alle andre produksjonsformer nå. Norge er Europas største gasseksportør nå som de russiske gasskranene er strupte.