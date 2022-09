Årets første farevarsel for snø i vest – mild fønvindshelg i øst

– Vi sender ut et farevarsel på at det i over 1000 meters høyde kan være snø på fjellovergangene på Nordvestlandet. Dette er det første farevarselet for snø vi sender ut i år‚ sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, til NTB.

Havner mellom lavtrykk og høytrykk

Det store værbildet er i endring inn mot helgen. Det store lavtrykket siger østover og inn i Sverige og Russland. Men det blir ikke store endringer sør- og sørøst i landet. I tillegg legger et høytrykk seg mellom Storbritannia og Island.

– Imellom disse trykksystemene vil det være vind fra nord. I dagene inn mot helgen vil det stort sett være nordavind over hele landet. Unntaket er de nordligste områdene hvor det vil blåse øst- nordøst. Det er fremdeles forholdsvis høstlige luftmasser vi har med å gjøre, sier Granerød.

Med nordavinden synker temperaturen, og det blir mer høstlig. Temperaturene blir kaldere om natta, men på dagtid blir det ikke «så verst», ifølge meteorologen.

Fønvindeffekt

Sør- og Østlandet ligger i le for nordavinden og all nedbøren som kommer inn fra Norskehavet. Dermed blir det stort sett oppholdsvær og delvis skyet værtype.

– Det blir egentlig ganske fint høstvær. Temperaturen midt på dagen kan fort komme opp i 18–20 grader. Nattetemperaturene vil ligge i underkant av ti grader mange steder. Når det er nordavind får det Østafjeldske gjerne en fønvindeffekt. Det skjer ofte når det blåser kraftig at det blir høye temperaturer, sier Granerød.

Fønvindeffekten viser seg ofte i Møre- og Romsdal og på Østlandet. Tafjord og Sunndalsøra kan ofte vise til varme vinterdager. Men ingen av dem slår foreløpig Åndalsnes som hadde 19 grader 1. januar 2021 som følge av fønvindeffekten. Vestlandet får fønvind når det blåser sønnavind. Til helga blåser det nordavind, og fønvindeffekten oppstår på Østlandet.

Farevarsel for regn

På Vestlandet blir det mye vær inn mot helga. Men fredag og lørdag kan det være en skiftende værtype og perioder med sol. Men Vestlandet nyter ikke godt av fønvinden som på andre siden av fjellene. Derfor blir ikke temperaturen i helgen mer enn 13–15 grader.

I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det vått. Så vått at Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel for regn.

– Her kan det i løpet av fredagen komme 60–80 millimeter regn i løpet av 24 timer. Det er en god del nedbør, men på mange måter ikke mer enn hva man er vant til når det kommer utpå høsten. Generelt blir været her dårlig, grått og vått. På kysten kan det komme opp i sterk kuling fra nord, sier meteorologen.

Grått men opphold i nord

Litt lenger nord ser Nordland ut til å slippe unna mye av bygeværet som herjer i Midt-Norge. I Nordland blir det mye skyet vær, men stort sett opphold. Temperaturene blir liggende på 13–15 grader på dagtid. I Troms blir heller ikke været ille for årstiden. Her ventes oppholdsvær og mye skyer, og 9–10 grader på dagtid.

I Finnmark er vindretningen øst – nordøstlig. Med skyene kommer regn slik at Øst-Finnmark og Vidda må belage seg på lengre perioder med regn. Her blir det 8–9 grader på det varmeste i helgen.