Lærerstreiken trappes opp igjen – 1.800 nye lærere tas ut i streik mandag

Dermed vil forbundet ha 8.100 medlemmer i streik. I tillegg er det drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget i streik.

Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika er nye uttaksområder. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding.

Utdanningsforbundet mener regjeringen må på banen og legge press på det rødgrønne flertallet i styret i kommuneorganisasjonen KS for å få slutt på streiken.

– KS har avvist våre løsningsforslag og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken. Vi har lagt på bordet forslag som kan bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning, bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang – og gi lærere med lang utdanning og erfaring et bedre resultat, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal.

Han sier han beklager sterkt at Riksmekleren måtte gi opp forsøket på å finne en løsning som begge parter kunne leve med. KS spekulerer i at elevene etter hvert rammes så hardt at streiken ender med tvungen lønnsnemnd, mener han.

– Våre løsningsforslag var edruelige og kan gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen, understreker Handal.

KS har tidligere tilbakevist at de ikke har kommet lærerne i møte. Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø viste forrige uke til at de har lagt fram et konkret forslag til løsning. Han reagerte også kraftig på uttalelser om at KS skulle spekulere i tvungen lønnsnemnd.

– Det er en helt grunnløs påstand. Det er Utdanningsforbundet som velger å trappe opp streiken, sa han til NTB mandag.