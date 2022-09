Jordfeil skaper forsinkelser og innstillinger ved Oslo S

Bane Nor meldte ved 7-tiden onsdag om at en gjentakende jordfeil skapte problemer for togtrafikken på Oslo S. Tre timer senere var det fortsatt både forsinkelser og innstillinger.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier pressekontakt Øystein Stavdal Paulsen til NTB ved 10-tiden onsdag.

Også tirsdag skapte en gjentakende jordfeil problemer for togtrafikken på Oslo S.

Onsdag morgen er 17 toglinjer berørt av feilen, blant annet regiontogene mellom Oslo – Trondheim og Oslo – Stavanger.

Bane Nor oppfordrer passasjerene om å hente informasjon hos sine togselskap.