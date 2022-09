Virke om strømstøtte-prosess: – Uholdbar

Mandag 19. september avholdes Stortingets ekstraordinære møte om strømkrisen, som blant annet skal handle om strømstøtte til bedrifter. Den siste tiden har LO, NHO og Virke hatt lukkede møter med regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre, skriver DN.

Forslaget, som ble presentert i et møte mellom partene fredag forrige uke, var ifølge DNs kilder hovedsakelig en lånegarantiordning, hvor staten tar mesteparten av risikoen for lånene.

– Det var veldig tydelig på fredag, da vi fikk presentert en skisse, at vi er avhengige av fart for å få til noe. Alle må være løsningsorienterte. Nå har hele prosessen stoppet, uten at vi vet hvorfor. Det er frustrerende, sier direktør for samfunnspåvirkning i Virke, Stian Sigurdsen, til DN.

Ifølge Sigurdsen har Virke jobbet med å vurdere skissen fra regjeringen i løpet av helgen, og var klare til et møte tirsdag morgen.

– Det ble ingenting av det møtet, uten av vi fikk en forklaring på det. Vi har gjentatte ganger bedt om et nytt møte med departementet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at partene diskuterte konkrete tiltak fredag ettermiddag og at de skal vurdere disse videre.

– Vi er opptatt av å gjøre dette grundig slik at tiltak blir så treffsikre som mulig. Det krever en del utredning og kvalitetssikring underveis, sier han.