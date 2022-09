Meglerhus-gründere dømt til fengsel

Ifølge Finansavisen er begge i tillegg dømt til sju måneders fengsel for brudd på god forretningsskikk, men de to får likevel bare den første fengselsstraffen, siden de siste inngår som en fellesstraff. Ifølge dommen har gründerne påført 35 investorer tap på 39,5 millioner kroner.

De to er også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller inneha styreverv de neste fem årene.

– Vi kommer selvfølgelig til å anke den, sier de to gründernes advokat Anders Brosveet til Dagens Næringsliv om dommen.

De tiltalte har hele tiden hevdet at de er uskyldige.

Oslo tingrett ga de to fradrag på seks måneder i straffen på grunn av lang liggetid for saken. Det har gått over fire år siden Økokrim tok ut siktelser.

Aktor, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim, la ned påstand om seks års ubetinget fengsel for de to tiltalte. Tiltalen omfattet grovt bedrageri mot 39 investorer på i alt 47 millioner kroner.

To andre meglere var også tiltalt i saken for brudd på god forretningsskikk. De to erkjente straffskyld, og er idømt en fengselsstraff på 90 dager. Forsvarerne deres har ikke tatt stilling til om de vil anke dommen.