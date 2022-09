26 søkere til utvinningstillatelser på norsk sokkel i år

– Vi trenger leting og nye funn for å opprettholde produksjonen av olje og gass over tid, noe som er viktig både for Norge og Europa, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel og omfatter mesteparten av de tilgjengelige leteområdene. Før det kan tildeles tillatelser til oljeleting og annen aktivitet i et område på norsk sokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor et gitt geografiske område. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Barentshavet.

Tungvektere blant søkerne

Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2023, skriver departementet i pressemeldingen.

Blant selskapene som har søkt om tildeling, er Shell, Equinor, Aker BP og Vår Energi, som alle fra før er operatør på norske oljefelt.

– Søknadene i TFO 2022 viser svært god interesse blant de aktive selskapene på norsk sokkel for å lete etter nye petroleumsressurser. Dette er svært gledelig, sier Aasland.

Produksjon på 2 år

– Gjennom TFO bidrar myndighetene til at selskapene kan påvise og utvinne funn som ligger nær utbygd eller planlagt infrastruktur. Det kan være mulig å gå fra funn til produksjon på under to år dersom man finner olje eller gass, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Offshore Norge, til NTB.

Oljedirektoratet begynner nå arbeidet med å evaluere søknadene med vekt på geologisk forståelse og planer for utforskning av områdene. Selskapenes tekniske ekspertise og erfaring, samt finansielle styrke vektlegges i tildelingsprosessen.

De fleste selskapene som er aktive på norsk sokkel, har levert søknader i årets TFO-runde. Myndighetene tar sikte på å offentliggjøre hvilke selskaper som får tilbud om andeler i TFO 2022 på nyåret.