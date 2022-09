Mistenkte for svanemishandling i Stavanger nekter straffskyld

– Jeg ønsker ikke å si noe om hva som er sagt under avhørene, utover at ingen av de mistenkte har erkjent straffskyld. Saken er fremdeles under etterforskning, sier politifullmektig Lars Christian Hoff til Stavanger Aftenblad.

Det var på kvelden 3. august at flere menn gikk til angrep på svaner ved Breiavatnet i Stavanger. En video fra hendelsen viste svanene bli dratt etter halsen og sparket gjentatte ganger av to menn.

Senere kom det fram flere videoer, og ytterligere to menn fikk status som mistenkt. Politiet utelukker ikke at flere kan bli mistenkt i saken.

– Dersom det skulle finnes ytterligere bilde- eller videomateriale fra hendelsen, så er vi naturligvis interesserte i dette. Vi er også interessert i å komme i kontakt med eventuelle vitner som ikke har meldt seg, sier Hoff til avisen.

Etter hendelsen gikk det rykter om at iallfall en av svanene døde av skadene den ble påført.

– Det er uklart hvordan det gikk med svanene. Vi har ikke fått melding om at døde svaner er funnet i området, tilføyer politifullmektigen.