Mannen er også idømt å betale kvinnen 200.000 kroner i erstatning. Hendelsen skal ha skjedd i fjor i en av Bergens omegnskommuner, ifølge Bergens Tidende.

Mannen og kvinnen var gift i flere år, men gikk gjennom et samlivsbrudd da voldtekten skal ha skjedd. Kvinnen skal da ha oppdaget en video på mannens telefon, som viste samleie mellom de to.

Fornærmede forklarte i retten at hun ikke husket hendelsen og at hun mener hun sov, skriver avisen.

Mannen erkjente ikke straffskyld og hevdet på sin side at han ikke husker hendelsen. Han nektet også for at det var ham på videoen, men ble ikke trodd av retten, skriver B.T.