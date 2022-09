30-åring anker dom på sju års fengsel for vold i Bergen i 2019

Sommeren 2019 ble Ronny Nygård (43) funnet død på en parkeringsplass i Åsane. 30-åringen dømmes for å ha utsatt ham for vold og for å ha forlatt ham uten å tilkalle helsehjelp. Han nekter straffskyld.

Dommen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen.

På bakgrunn av videoovervåkingskamera identifiserte politiet mannen, som var den siste som ble sett sammen med Nygård. Politiet fant senere blodspor fra ham på mannens bukse og jakke, skriver Bergensavisen.

Ifølge Bergens Tidende må 30-åringen også betale oppreisningserstatning på 175.000 kroner til et familiemedlem.

Ifølge tiltalen døde 43-åringen som følge av kvelning. Mannens forsvarer, advokat Einar Råen, sa i sitt sluttinnlegg at man ikke vet hva han døde av, eller hva som skjedde. Råen sier til avisa at hans klient vil anke dommen.

I en tekstmeldingen til Bergens Tidende skriver aktor at det var bevisene sett i sammenheng som «ikke etterlot tvil om at tiltalte var gjerningsmannen bak voldshandlingene som ledet til Ronny Nygårds død».