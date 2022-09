Bidens mann i Norge: USA står støtt i Nato

– Jeg kan forsikre deg om at det er en helt annen holdning til Nato blant både demokrater og republikanere i Senatet. Det merket jeg da jeg snakket med dem under godkjenningsprosessen, sier Nathanson.

Han frykter altså ikke en reprise av Trump-perioden, der presidenten ofte kom med krass kritikk av Nato-landenes forsvarsbudsjetter, antydet at alliansen var blitt overflødig, og angivelig vurderte å trekke USA ut av alliansen. President Joe Biden har ofte brukt slagordet «America is back» for å markere avstand fra forgjengerens utenrikspolitikk, men flere ganger har han lagt til at allierte da spør ham «For how long?» med henvisning til hvordan situasjonen endrer seg dersom det blir et nytt maktskifte.

– Putin har lyktes med én ting: å forene Nato og styrke enigheten om USAs forpliktelser i Nato. Jeg tror ikke noen framtidig president, heller ikke en republikaner, vil forandre på våre forpliktelser overfor Nato og Norge, sier ambassadøren.

Skryter av Norges bidrag til Ukraina



Han sier han ikke vet hvordan Norges rolle i Nato vil forandre seg med Sveriges og Finlands inntreden i Nato. Men Nathanson peker blant annet på at Norge kan bistå med å integrere det svenske og finske forsvaret inn i Nato.

– Det er ikke opp til meg å fortelle hva Norge skal gjøre. Den norske regjering vil bestemme hva slags rolle man skal ha opp mot Russland. Men som observatør har jeg sett at Norge trår til sammen med andre Nato-land i forbindelse med Ukraina-krigen.

Ambassadøren skryter av at Norge har sendt våpen til Ukraina, i tillegg til økonomisk og humanitær støtte. Nathanson kaller Norge en leder og et eksempel for andre Nato-land.

– Ingen baser i Norge



Flere framtredende norske politikere har uttalt at den nye forsvarsavtalen med USA bryter med den norske basepolitikken, selv om den fikk et bredt flertall i Stortinget. Det er ikke ambassadøren enig i.

– USA har ingen baser i Norge. Vi er et medlem av Nato, vi deltar i Nato-øvelser, og vi vil fortsette med det. USA og andre land kommer til Norge og samarbeider med norske styrker, sier Nathanson.

Han legger til at også norske styrker kommer til USA for å øve.

– Trening og utvekslinger vil fortsette. Det er ingenting nytt, dette har pågått siden 1951. Jeg vil være tydelig: USA har ingen baser her, og vi har ingen planer om det. Vi vil samarbeide på alle måter.

Skryter av likestilte norske menn



77 år gamle Nathanson har hatt et forhold til Norge i over 55 år. Foreldrene er fra Minnesota, der én av fem har norsk opphav, men selv er han ikke blant dem. Derimot skrev han en oppgave på universitetet om Norge under andre verdenskrig – og reiste hit allerede i 1966, for å intervjue tidsvitner i både Bergen og Oslo.

– Norge har forandret seg mye siden den gang, Men jeg finner ikke den oppgaven! Kanskje professorene kastet den, ler han.

I etterkant av intervjuet skryter ambassadøren av norske menn:

– Den største forskjellen mellom norske og amerikanske menn er at norske menn er bedre med babyer. Du ser nesten aldri en amerikansk mann med barnevogn, mens her ser man det hele tiden, sier Nathanson.

Kona Jane Falleck har blitt med ambassadøren til Norge, og de fleste av barnebarna hans har også vært på besøk. Nathansons eldste sønn har blant annet tilbrakt deler av sommeren på Nordvestlandet, på sykkeltur med Thor Hushovd.

Vil få på plass mer utveksling



Ambassadørens forgjenger, Kenneth J. Braithwaite, ville gjerne overtale daværende president Donald Trump til å komme på besøk til Norge. Det lyktes han ikke med.

– Jeg er dessverre ikke ansvarlig for Bidens timeplan. Jeg hadde blitt veldig glad om han kom på besøk, men han har ikke ringt meg og spurt om jeg vet hvor man kan få kjøpt et bra skagensmørbrød, sier Nathanson.

Ellers er ambassadørens viktigste mål å styrke båndene til Norge, som han kaller «av kritisk betydning» for USA, både på grunn av Norges rolle i Arktis og nærhet til Russland og fordi Norge har vært en nær alliert i over 70 år. Nathanson sier også at han ønsker å få utdannings- og kulturutveksling mellom Norge og USA tilbake til nivåene fra før koronapandemien.

– Jeg synes det er positivt jo flere amerikanere som blir kjent med Norge og omvendt.

Kabel-TV-gründer



Selv ble ambassadøren oppdratt i Chicagos forsteder, noe språket hans bærer preg av den dag i dag. Etter universitetsstudier i Denver og Santa Barbara jobbet han i kabel-TV-bransjen og bygde opp Falcon Cable, som etter hvert ble en av de største operatørene i USA.

Etter at han solgte selskapet i 1999, begynte han å jobbe i Clinton-administrasjonen. Som sjef for det statlige mediebyrået USAGM hadde han blant annet ansvar for radiokanaler som Voice of America og Radio Free Europe. Ikke minst fikk han gjennom jobbene i næringslivet og regjeringsapparatet kontakt med en senator som het Joe Biden.

– Jeg har kjent ham i over 35 år, sier Nathanson.

Han støttet Biden gjennom valgkampen i 2020 og fikk deretter spørsmålet om han ville inn i myndighetsapparatet på nytt.

– Da kom Norge opp. Jeg hadde interesse for landet og som sagt vært på besøk før.