Kontroll på boligbrann i Haugesund

– Brannvesenet har kontroll på brannen. Totalt har 21 personer blitt evakuert, og ni av disse tilhørte boligen hvor det brant, skrev Sørvest-politiet på Twitter klokka 5.35 mandag morgen.

De var i gang med vitneavhør av beboerne de hadde tilgjengelig.

– Vi har nå tatt avhør av dem. Flere er innkvartert på hotell, og de skal i avhør senere i dag, sier operasjonsleder Steinar Knudsen til NTB i klokka 7.15.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen. Branntomta er foreløpig for varm til at det er mulig å gjennomføre nødvendige, tekniske undersøkelser. Det er fortsatt folk på stedet som holder et øye med stedet, om det er behov for etterslukking, sier Knudsen.

Nødetatene fikk melding om brannen klokka 3.20. Tjue minutter senere meldte politiet i Sørvest at nødetatene var på stedet og at personer i tilknytning til boligen og nabobygg ble evakuert.

– Vi har ingen meldinger om personskader, sier Knudsen.