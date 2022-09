Støre invitert til europeisk toppmøte på budsjettdagen

– Norge har fått en invitasjon, og vi vil vurdere hvordan regjeringen kan være representert på dette møtet, svarer kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor på spørsmål fra Dagens Næringsliv om hvor Støre er den dagen.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som vil være den mest sentrale på budsjettdagen, men det er tradisjon for at alle regjeringsmedlemmene deltar.

Venstre mener Støre bør prioritere toppmøtet i lys av den alvorlige situasjonen Europa står i.

– Hvis han er bekymret for å motta kritikk i Stortinget for det, så vil vi i alle fall gi ham full ryggdekning for å delta på toppmøtet. Blir toppmøtet så viktig som det virker, med deltakelse fra regjeringssjefer fra hele Europa, vil det være svært spesielt hvis den norske regjeringssjefen ikke deltar, sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn til DN.