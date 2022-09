Valg i Sverige

Klokka 8 åpner valglokalene i Sverige, som har valg til Riksdagen. De stenger klokka 20. En meningsmåling gjennomført av Ipsos for Dagens Nyheter før helgen viste et knapt flertall for sittende statsminister Magdalena Anderssons blokk.

Dronningens kiste flyttes

Kisten med dronning Elizabeth II skal flyttes fra Balmoral-slottet til Holyroodhouse, kongefamiliens residens i Edinburgh i Skottland. Dronningen døde torsdag, 96 år gammel.

11. september-markeringer

Det er flere minnemarkeringer i USA på 21-årsdagen for terrorangrepene 11. september 2001. Blant annet skal president Joe Biden legge ned krans ved Pentagon mens førstedame Jill Biden deltar på en seremoni i Pennsylvania.

Kongeparet i København

Kong Harald og dronning Sonja deltar i markeringen av danske dronning Margrethes 50 år på tronen. På programmet i dag står gudstjeneste i Vor Frue Kirke, lunsj på kongeskipet Dannebrog og gallataffel på slottet i København. Programmet er noe tilpasset etter dronning Elizabeths bortgang.

Ruud kan bli verdensener i tennis

Mange nordmenn vil garantert sitte oppe godt inn i natten når Casper Ruud spiller US Open-finalen mot spanske Carlos Alcaraz. Kampen starter klokka 22 norsk tid, og det er ikke usannsynlig at den varer fire-fem timer. Vinneren av kampen rykker opp til førsteplass på verdensrangeringen.

Hovland spiller i PGA-mesterskapet

Golfstjernen Viktor Hovland har storspilt det europeiske PGA-mesterskapet i golf og ligger i delt ledelse etter to runder. I dag skal spillerne ut på den tredje runden på Wentworth-banen i engelske Surrey.

22. runde i eliteserien

Jerv ligger nest sist i eliteserien i fotball for menn, og Grimstad-laget får i dag besøk av topplaget Molde på Levermyr. På Alfheim stadion tar hjemmelaget Tromsø imot Bodø/Glimt til et nordnorsk oppgjør. Øvrige kamper i dag er HamKam – Viking, Kristiansund – Vålerenga, Aalesund – Sarpsborg, Haugesund – Rosenborg.