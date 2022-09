Tre menn skadd i utforkjøring i Troms

– Bilen har kjørt av veien i et kryss og havnet på taket. Det ser ut til at de har kjørt rett fram i stedet for å svinge i krysset. Ting kan tyde på at det har gått fort her. Alle tre som var i bilen, ble skadd, to av dem alvorlig, forteller operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 1.20.

Operasjonslederen sier to av de skadde er sendt med luftambulanse til sykehuset i Tromsø, mens tredjemann er kjørt med ambulanse.