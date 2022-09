Alkoholvettorganisasjon: Få butikker tilbyr kald alkoholfri øl

– Ingen liker varm øl, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til i en pressemelding.

En feltundersøkelse gjennomført av Opinion viste at det slettes ikke er lett å få tak i kald, alkoholfri øl i butikkene. Undersøkelsen innebar en sjekk av 40 butikker fordelt på seks ulike butikkjeder i Oslo.

Kun tolv av butikkene hadde alkoholfri øl på kjøl.

– Oslo er kjent for å ligge foran på nye mat- og helsetrender. Når det står såpass dårlig til i hovedstaden, frykter vi at det står enda dårligere til i resten av landet. Det er nok en grunn til at kjedene må ta grep, sier Kaski.

Hun peker på at stadig flere tyr til alkoholfritt øl.

– Derfor bør vi heie fram de som gjør det lettere å velge sunt, sier hun.