Rotevatn til Venstres landsstyremøte: – Det er mørkest i Ukraina nå

– Det er bokstavelig talt et mørke som nå senker seg over byer og bygder på kontinentet. Samtidig lever vi i lyset, sammenlignet med det mørket som har senket seg over Ukraina, sa Rotevatn i en tale til Venstres landsstyremøte lørdag ettermiddag. Nestlederen holdt hovedtalen på landsstyremøtet ettersom partileder Guri Melby er på komitéreise

Rotevatn snakket om energikrisen og de høye strømprisene som preger både Norge og resten av Europa. Årsaken henger sammen med krigen i Ukraina og at Russland har stanset eller redusert gassleveranser til europeiske land.

– Men prøvelsene vi og våre naboland nå må gjennom, i møte med en kald vinter og for lite energi, er ingenting sammenlignet med det ukrainerne går gjennom akkurat nå, sa han.

Stikk til Rødt

Venstre-nestlederen påpekte at Ukraina de siste dagene har gjort fremskritt, særlig i Kharkiv-regionen hvor ukrainerne har gjenerobret flere titalls landsbyer som ledd i en ny offensiv.

– Denne fremgangen ser vi på grunn av ukrainsk heltemot og på grunn av vestlige våpen. Og norske våpen, sa han.

Rotevatn understreket at dette ikke kunne skjedd dersom Norge og andre land hadde lagt seg på Rødts politiske linje og ikke sendt våpen til Ukraina.

– Tenk hvordan dette ville sett ut om folk hadde lyttet til Bjørnar Moxnes (partileder i Rødt) og de ikke hadde fått våpen, sa nestlederen.

For kabler

Rotevatn forsvarte samtidig utenlandskablene som gjør at Norge eksporterer kraft til Tyskland og Storbritannia. Han sa at det fører til at Norge må bygge ut mindre natur enn om vi ikke hadde hatt kablene.

– Det er fordi vi må være rigget for en gjennomsnittsdag og for en krise. Hvis vi ikke kan importere kraft fra vindmøllene i Danmark eller kraftproduksjonen i Sverige en dag som ikke er gjennomsnittlig, da vil kraftsystemet bryte sammen, sa han.

Ifølge den tidligere klima- og miljøministeren ville Norge uten kablene måttet bygge ut en masse med natur for å ha kraftanlegg i beredskap, og han understreket at det ikke ville vært lønnsomt.