– Det er ikke bra å kaste mat, uansett hvilken del av verdikjeden det er i. Det er for tidlig å si hvordan tiltakene vi jobber med nå, vil treffe enkeltnæringer og enkeltbransjer, men vi lytter selvfølgelig til bøndene som vi lytter til andre bedrifter som forteller oss om utfordringene de står overfor, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

Regjeringen har sagt nei til å øke strømstøtteordningen som går direkte til bøndene for å hjelpe dem med kostnadene med kjølelagring. Det har ført til meldinger om at bønder vil la gulrøtter og andre grønnsaker bli på jordet i stedet for å høste dem. Strømregningen vil rett og slett bli for høy.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har vist til arbeidet med en strømstøtteordning for næringslivet i et svar til Stortinget. Men Vestre lover altså ikke at redningen kommer der.

Næringsministeren hadde fredag et møte med LO, NHO og Virke om strømstøtteordningen for bedriftene. De har planlagt å møtes igjen til uka. Da skal organisasjonene komme med sine innspill til tiltakene regjeringen har skissert.