Støre avviser europeisk gass-ønske: – Ikke jeg som selger gassen

– Det er ikke en løsning som vi foreslår. Vi tror ikke det gir svar på de utfordringene EU har, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG om et pristak på norsk gass.

Fredag satt EUs energiministre i krisemøte i Brussel. Målet for møtet er å få ned strømprisene til forbrukere og næringsliv. Ett av tiltakene EU-kommisjonen har foreslått, er et pristak på russisk gass. Flere EU-land har også tatt til orde for at også Norge, som har seilt opp som den største leverandøren av gass til Europa, bør kutte gassprisene.

Norge har tjent mange penger på gass etter Russlands invasjon av Ukraina. Norske gassinntekter var i fjor 830 milliarder, i år er det anslått at inntektene vil være 1500 milliarder, og neste år er anslaget 1900 milliarder kroner, ifølge E24.

Overfor VG understreker Støre at det er selskapene som selger gassen.

– Jeg sier til mine europeiske kolleger at det ikke er jeg som selger gassen. Det gis lisenser til selskaper som betaler høy skatt, og så er det de som selger den.