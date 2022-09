Nordnorsk lakseprodusent etablerer fiskefabrikk på Eidsvoll

Fabrikken skal etableres i de gamle lokalene til Smedstuen AS på Dal og vil gi 60 arbeidsplasser, melder Intrafish.

Selskapet skal hete 1814 Salmon, og det er de nordnorske sjømataktørene Kvarøy Salmon AS og Fram Seafood As, samt investeringsselskapet Nyhamn AS, som står bak. De tre har omtrent like eierandeler i 1814 Salmon.

Styreleder i 1814 Salmon og daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen, sier til Intrafish at de har jobbet med planen om fiskefabrikk i Eidsvoll i om lag to år. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 100 millioner, og anlegget skal etter planen skal være i gang i første kvartal 2023.

Kvarøy Fiskeoppdrett holder til på Helgeland og produserer oppdrettslaks spesialtilpasset det amerikanske markedet. De omsatte for 1,1 milliarder kroner i 2021.

– Ideelt kunne man ha ønsket foredlingen ut her til Kvarøy, men det er ikke enkel logistikk ut her, så da ble løsningen å legge det nye anlegget ved Gardermoen, sier Knutsen.