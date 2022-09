Kirkeansatt i Nordland dømt for overgrepsbilder

Ifølge dommen hadde mannen til sammen 10.151 bilder og 38 filmer med barn i seksuell positur og barn i seksuell aktivitet med seg selv eller andre barn.

Påtalemyndigheten ba om åtte måneder i fengsel for mannen i saken som gikk som tilståelsessak i Salten og Lofoten tingrett i august i år, skriver Avisa Nordland.

I retten forklarte mannen at nedlastningen av materialet hadde pågått i omtrent to år. Videre forklarte han at dette hadde vært hans hemmelighet, og at han ikke skal ha videreformidlet materialet til andre.

Retten slår fast at en normalstraff i slike saker er ni måneders fengsel. Men i formildende retning tas det hensyn til mannens uforbeholdne tilståelse og at han fra første avhør med politiet har erkjent forholdet.

I tillegg har påtalemyndigheten innrømmet at saksbehandlingen har vært for treg, noe som samlet gir mannen en strafferabatt på to måneder, ifølge dommen.