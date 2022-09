Ruud klar for finale i US Open – kan bli verdensener

Casper Ruud (23) fortsetter å flytte grenser. Nordmannen er klar for en historisk finale i US Open og kan krone en perfekt kveld med å bli verdensener i tennis.

Nordmannen er klar for finalen i US Open etter 3–1 i sett mot russiske Karen Khatsjanov (26). Finaleplassen ble sementert med sifrene 7–6 (7-5), 6-2, 5–7 og 6–2.

Støre varsler skuffende statsbudsjett

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legger fram statsbudsjettet for neste år 6. oktober. – Det vil være et budsjett som skuffer mange, sier Støre til VG lørdag.

Støre sier vi må ruste oss for en hard vinter.

– Det kommer til å bli tøft. Vi skal legge fram et uvanlig statsbudsjett, som kommer til å skuffe mange. Men det må forstås som et bidrag til å ta Norge gjennom denne vinteren, sikre at vi holder folk i arbeid og skjerme folk mot høyere og raskere renteøkning enn nødvendig.

Ap under 20 prosent på nok en måling som har borgerlig flertall

Arbeiderpartiet faller 3 prosentpoeng til bare 19,2 prosent på Norfaktas partimåling i september. Så lavt har de kun vært målt en gang før siden 2008.

Høyre står på stedet hvil med en oppslutning på 28,7 prosent. Senterpartiet faller 0,7 prosentpoeng til 6,5 prosent.

Hadde denne partimålingen vært valgresultatet, ville de to regjeringspartiene til sammen fått 48 representanter på Stortinget, mot dagens 76. Likevel er det borgerlig flertall med hårfin margin med 86 mandater til de fire borgerlige partiene, Venstre, KrF, Frp og Høyre.

Russland sender forsterkninger til Kharkiv-regionen

Russland sender forsterkninger til Kharkiv-regionen der Ukraina sier at de har gjenerobret flere titalls landsbyer som ledd i en ny offensiv.

President Volodymyr Zelenskyj sa i sin kveldstale fredag at ukrainske styrker har befridd 30 områder fra russiske okkupasjonsstyrker.

Flere døde etter togkollisjon i Kroatia

Minst tre mennesker er døde og elleve skadd etter at et passasjertog kolliderte med et godstog i Kroatia fredag kveld.

Ulykken skjedde i 21.30-tiden ved byen Novska, som ligger nær grensa til Bosnia.

Statsminister Andrej Plenkovic sier at det kan være flere døde, og at tilstanden er alvorlig, men ikke livstruende, for noen av dem som er lagt inn på sykehus.