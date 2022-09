Norsk økonomi blir sak nummer én for Ap

Aps partisekretær Kjersti Stenseng, sier til Klassekampen at det viktigste for partiet nå er å få folk trygt gjennom tøffe økonomiske tider.

Hun fremholder at regjeringen jobber med et budsjett som skal motvirke høye renter og overopphetet økonomi, og at de vil bli nødt til å stramme inn pengebruken for å skjerme vanlige folk.

På Klassekampens og Nationen siste stortingsmåling er oppslutningen om partiet bare 19,2 prosent. Stenseng vedgår at budskapet om stram pengebruk ikke er det enkleste å selge.

– Det er ganske vanskelig etter åtte år med høyreregjering og høy oljepengebruk. Politikerne har ikke vært nødt til å stramme inn. Og så skal vi gjøre det, selv om staten tjener penger hvor eneste dag, sier hun.

– Men den store historien om trygg økonomisk styring er viktigere enn alt annet. Det er det viktigste for å skjerme vanlige folks økonomi mot høyere rente, inflasjon og i verste fall voksende ledighet i Norge.

Stenseng mener forskjellen i norsk politikk nå går mellom økonomisk ansvarlige og økonomisk uansvarlige partier.

– Noen vil bruke mye penger, vi kommer til å bruke mye mindre.