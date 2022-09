Færre lytter til NRKs radiogudstjeneste

Ifølge NRK var det 100.000 som hørte på gudstjenesten på P1+ sist søndag. Til sammenligning lyttet omkring 200.000 på gudstjenesten i snitt da den ble sendt på P1, skriver Vart Land.

– Vi har ikke tallfestet noen mål, men vi regnet med at en del av de 200.000 som har lyttet på gudstjenesten på P1, nok ville falle fra, sier gudstjenestekoordinator Gudmund Bondhus i NRK.

Han sier det trolig blir vanskelig å komme opp i samme lyttertall som på P1, når radiogudstjenesten nå kun sendes på P1+.

Samtidig blir det flere gudstjenester på TV. Mens NRK tidligere har sendt direktesendte gudstjenester på TV i høytider, skal kanalen nå sende hver søndag på NRK1. Sist søndag hadde TV-gudstjenesten 30.000 seere.

– Vi håper at tallene for TV med tiden kanskje vil gå litt opp når flere får en rutine på at gudstjenestene kan sees på TV, skriver Bondhus i en epost til Vårt Land.