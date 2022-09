I VG lørdag sier Støre at vi må ruste oss for en hard vinter.

– Det kommer til å bli tøft. Vi skal legge fram et uvanlig statsbudsjett, som kommer til å skuffe mange. Men det må forstås som et bidrag til å ta Norge gjennom denne vinteren, sikre at vi holder folk i arbeid og skjerme folk mot høyere og raskere renteøkning enn nødvendig, sier Støre.

– Det er et alvor over det, legger han til.

Dårlige meningsmålinger

Han erkjenner at regjeringspartiene betaler en pris på meningsmålingene.

– Det er greit for meg å vite at det er tre år til valget. Når vi gjør ting som ikke er populære, er det fordi vi er sikre på at det er det tiden krever av oss, sier han.

Støre gjentar videre at skatteløftet til Ap fortsatt står fast. Det går ut på at samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter skal være uendret. Om en avgift øker, skal en annen skatt eller avgift settes tilsvarende ned.

SV: Må prioritere

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier at selv om budsjettet blir stramt, bør regjeringen likevel ta grep som sikrer at politiske løfter holdes.

– Jeg skjønner Ap vil drive forventningsstyring for et budsjett som selvsagt blir stramt. Nei, vi kan ikke bruke oljepenger som en høyreregjering. Men det visker ikke ut de politiske valgene. Vi kan velge å prioritere omfordeling og klima. Eller la være, skriver hun i en Twitter -tråd lørdag formiddag.

– Regjeringen bør ta et valg om at fattigdommen ikke skal øke og at klimamålene nås, understreker hun.