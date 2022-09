Kongeparet deltar på nedskalert regentjubileum i København

– Vi bekrefter at kongeparet vil delta på en nedskalert markering av at dronning Margrethe har vært Danmarks regent i 50 år. På grunn av dronning Elizabeths bortgang har Det danske hoffet kunngjort at markeringen vil bli tilpasset situasjonen, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

I utgangspunktet skulle kongeparet både være med på en gallaforestilling i Det kongelige Teater i København lørdag, en gudstjeneste og deretter lunsj søndag formiddag, samt et «gallataffel» på Christiansborg Slot søndag kveld i forbindelse med jubileet.

Justeringer

Det danske kongehuset har ikke opplyst hvilke justeringer de gjør i programmet.

– Det er dronningens ønske at programmet for de neste dagene tilpasses i respekt for dronning Elizabeths bortgang, sier kommunikasjonssjef Lene Balleby ved det danske kongehuset til Ritzau.

Samtidig har dronning Margrethe bestemt at flaggene på Amalienborg skal være på halv stang fredag.

– Kongehuset jobber i øyeblikket med en rekke justeringer av programmet, og vi skal melde fra når det reviderte programmet er på plass, lyder det.

Eneste kvinnelige monark

Dronningens jubileum fant egentlig sted i januar, men da utgikk store deler av feiringen på grunn av coronapandemien.

Etter dronning Elizabeths bortgang er dronning Margrethe av Danmark (82) Europas lengstsittende monark. Hun er også den eneste kvinnelige monarken i verden.

Etter planen skulle kronprinsparet på offisielt besøk til Storbritannia neste uke, men den turen ble avlyst som følge av dronningen Elizabeths død.