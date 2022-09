Norge legger ned flere ambassader

Det er ambassadene i Bratislava i Slovakia, Colombo på Sri Lanka og Pristina i Kosovo som legges ned, opplyser departementet i en pressemelding.

I tillegg nedlegges ambassadekontoret i Antananarivo i Madagaskar og generalkonsulatet i Houston i USA. Det diplomatiske nærværet vil håndteres på annet vis, blant annet fra nærliggende ambassader.

– Å legge ned norske utenriksstasjoner er ingen lett avgjørelse. Disse endringene får konsekvenser for utsendte norske diplomater, men i enda større grad for de lokalt ansatte på stasjonene det gjelder. Men vi har et ansvar for å forvalte våre ressurser på en måte som ivaretar norske interesser mest mulig effektivt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Samtidig økes bemanningen på ambassadene i Bucuresti, Kyiv og Vilnius, samt EU-delegasjonen og NATO-delegasjonen i Brussel.

– Den politiske og sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er i rask endring. Det må vi møte med et styrket diplomatisk nærvær i EU, i Nato og i utvalgte europeiske land. Norske diplomater er våre øyne, ører og stemmer i Europa, og det trenger vi mer av nå, sier Huitfeldt.