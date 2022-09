Bakgrunnen for avgjørelsen er den siste tidens medieomtale om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Den har skapt mye diskusjon og uro i Foreningen for muskelsyke, skriver foreningen i en pressemelding.

«Sentralstyret i FFM har derfor tatt den tunge avgjørelsen om å avslutte vårt samarbeid med prinsesse Märtha Louise. Vi har satt pris på prinsessens engasjement og medfølelse, og takker for samarbeidet og den gode innsatsen hun har gjort for oss gjennom mange år, heter det.

– Prinsessen har alltid tatt sitt ansvar som beskytter på alvor og vist genuin interesse for det vi jobber med, men stadig flere medlemmer reagerer på Durek Verretts spekulative utspill om sin egen form for alternativ medisin og evner som sjaman, sier foreningens leder Patricia Melsom.

– Provoserende

– For FFM som representant for en rekke svært sjeldne nevromuskulære sykdommer med få eller ingen tilbud om medisinsk behandling, virker dette provoserende, fortsetter hun.

Onsdag ble det kjent at Epilepsiforbundet avsluttet samarbeidet med prinsesse Märtha Louise som kongelig beskytter i 2020. Forbundet mente uttalelsene fra Durek Verrett om alternativ medisin strider med deres verdier.

– I prosess

Kong Harald og dronning Sonja fikk i forrige uke spørsmål om det er et problem at Durek Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kongen på spørsmål fra NTB.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa han.

Kongen avviste at Verretts bruk av kongelige titler er en utfordring for kongehuset.

– Det er stor forskjell å være i Amerika og være i Norge tror jeg, påpekte dronningen.

– Det er en kulturkollisjon vi nå merker, tror jeg, sa kongen.

Märtha: Skal snakke om det

Prinsesse Märtha Louise kommenterte senere at hun ikke ble overrasket over farens uttalelse.

– Nei, jeg var fornøyd med hva han sa, fordi det er sant. Vi skal snakke om det, og vi har kulturforskjeller, sa hun til TV 2.

Overfor VG har Durek Verrett avvist påstander om at han er imot skolemedisin – til tross for sine tidligere uttalelser om at en medaljong hjalp han da han fikk corona.

– Jeg ville vært dum om jeg avviste skolemedisin, jeg har jo selv blitt reddet av det, skrev Verrett til avisa.

Fortsetter samarbeidet

Samtidig har Norges Døveforbund valgt å beholde prinsessen som beskytter.

– Märtha Louise har vært høyeste beskytter av Norges Døveforbund i cirka 20 år, og vi er stolte over hennes rolle i forbundet. Nylig vedtok landsmøtet å fortsette med beskyttelsen, så vi har ikke tenkt å droppe den. Vi har ikke opplevd uro tilknyttet Durek Verrett, sa generalsekretær Petter Noddeland til VG.

NTB har fredag ettermiddag forsøkt å få en kommentar til FFMs avgjørelse fra prinsessens manager, Carina Scheele Carlsen, uten å få svar.