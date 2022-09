16-åring tiltalt for voldtekt på Bygdøy i Oslo

Den nå 16 år gamle gutten er tiltalt etter straffeloven paragraf 292, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Strafferammen er fengsel i inntil 15 år.

Saken gutten tiltalt for skjedde sent på kvelden lørdag 1. mai 2021 da han var 15 og et halvt år gammel. Ifølge tiltalen presset gutten jenta ned i knestående, deretter presset han henne mot en vegg og voldtok henne, heter det.

Gutten er også tiltalt for å ha stjålet bankkortet til jenta. Dette ble senere på natten brukt til å kjøpe varer og tjenester for 1.100 kroner i Oslo og Drammen.

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokatene i Oslo, er 16-åringen også tiltalt for besittelse av en video som seksualiserer barn.

Oslo tingrett har satt av tre dager til saken som starter i retten mandag.