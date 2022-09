Kong Charles taler

Britenes nye konge, Charles III, skal fredag holde sin første tale etter at dronning Elizabeth døde på slottet Balmoral i Skottland torsdag. Charles har bekreftet at han beholder navnet sitt når han går inn i rollen han har brukt et liv på å forberede seg på.

Krisemøte om energi i EU

EU-landenes energiministre samles til et ekstraordinært møte om energikrisen som har oppstått i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Tirsdag la EU-kommisjonen fram forslag om fem umiddelbare tiltak mot krisen, inkludert makspris på russisk gass.

Partilederdebatt i Sverige

Lederne for de svenske partiene møtes til debatt på Sveriges Television (SVT). Mandag holdes det valg i nabolandet vårt.

Ny økonomisk prognose

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger fram nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2025. SSB legger også fram konsumprisindeksen og harmonisert konsumprisindeks for august.

Sesongstart for eliteserien i hockey

Frisk Asker tar imot Vålerenga i sesongens første eliteseriekamp i ishockey for menn. Samtidig spiller Stavanger mesterligakamp mot RB Salzburg fra Østerrike.

Casper Ruud spiller semifinale i US Open

Nordmannen, som for tiden er ranket som nummer 7 i verden, spiller semifinale på hardcourten i Queens i New York. Ruud møter russiske Karen Khatsjanov etter at de to slo henholdsvis Matteo Berrettini fra Italia og australske Nick Kyrgios.