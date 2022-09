Oslo Pride ut på gatene igjen med regnbuetog

Klokka 13 lørdag går et regnbuetog gjennom Oslo, med påfølgende solidaritetsmarkering på Kontraskjæret. Arrangementet er ikke en erstatning for det avlyste Oslo Pride.

– Da Oslo Pride måtte avlyse den offisielle paraden, reagerte flere av de skeive organisasjonene med å lede an i et eget aktivistisk tog. Dette vet vi krevde både stort mot og stor innsats på en svært vanskelig dag, og vi skal ikke sette dette viktige initiativet i skyggen, sier leder av Oslo Pride, Dan Børke, i invitasjonen til arrangementet.

Paraden starter fra Kongens gate i sentrum, passerer Rosenkrantz' gate – der drapene ble begått – og ender opp i en solidaritetsmarkering og senere konsert med en rekke artister på Kontraskjæret.

Blant artistene som opptrer, er DJ Fride Moksnes x Austinat som til vanlig co-produserer hvert sitt lesbiske klubbkonsept. Henrik Wilhelm Wilhelmsen skal på scenen med låten «Signaler», kåret til årets Oslo Pride-låt.

Støre skal tale

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste til VG denne uken at han kommer til å delta i arrangementet.

– Statsministeren skal gå i regnbuetoget og holde appell på Kontraskjæret, utdyper Statsministerens kontor overfor NTB i en epost. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan ikke delta, da han er bortreist, men Oslo kommune er representert med både ordfører Marianne Borgen (SV) og byråd for arbeid og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap).

KrF vil, ifølge Vårt Land , stille med enten leder Olaug Bollestad eller nestleder Dag Inge Ulstein.

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt opplyser at de er varslet av Oslo Pride om planene for arrangementet, og at det gjøres løpende vurderinger for at arrangementet skal kunne gjennomføres på en trygg måte.

– Politiet vil være til stede med uniformert og sivilt mannskap for å sikre gjennomføring av arrangementet. Vi setter inn de ressurser og tiltak vi anser nødvendige for å trygge deltakere og andre som ønsker å være til stede, skriver Nilssen i en epost.

Politi uten uniform

Ifølge Vårt Land vil politiet ikke delta i uniform i paraden. Tradisjonelt har Politiets Fellesforbund hatt en egen blokk i Oslo Pride-paraden der uniformerte tjenestemenn har deltatt. Dette er ikke aktuelt under lørdagens arrangement. Fagleder Anna Sollien i Politiets Fellesforbund understreker at forbundet støtter helhjertet opp om markeringen, men viser til sikkerhetsvurderinger som årsak til at uniform ikke skal brukes

– Det er fortsatt forhøyet trusselberedskap i Norge, og Nasjonal ledergruppe har diskutert gjennomføring av slike arrangementer. Det må gjøres risikovurderinger i forkant av arrangementet. Det blir derfor ikke anledning til å benytte uniform, men det blir mulig å få profilerte T-skjorter fra arbeidsgiver, skriver hun på forbundets nettsider.