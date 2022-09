Ukraina hevder å ha tatt kontroll over by i Kharkiv



Det ukrainske forsvaret hevder å ha tatt tilbake kontrollen over byen Balaklija i Kharkiv-regionen. Påstanden kommer i en Twitter-melding der de også har lagt ved en video av soldater med ukrainsk flagg som står oppå et russisk flagg.

– Det ukrainske flagget over en fri ukrainsk by under en fri ukrainsk himmel, er president Volodymyr Zelenskyjs kommentar. Ukrainerne hevdet tidligere torsdag at de har gjort store framskritt både i nord, øst og sør i landet, blant annet i Kharkiv.

– Siden 1. september har ukrainske styrker tatt tilbake mer enn 1.000 kvadratkilometer av vårt territorium, skriver de i en annen melding torsdag.

Dronning Elizabeth hylles og takkes på forsidene av britiske aviser

Kjente sitater, bilder av dronningen og takksigelser preger de britiske avisforsidene fredag, dagen etter dronning Elizabeths bortgang.

– Et liv i tjeneste, lyder det på forsiden til The Times.

– Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet, står det The Daily Telegraphs forside. Sitatet er hentet fra dronningens kondolanse til USA etter terrorangrepene 11. september 2001. På Daily Mails spesialutgave lyder budskapet slik:

– Våre hjerter er knuste.

Dronningens død markeres verden over

Dronning Elizabeths død ble markert på mange vis verden over. I USA og flere samveldeland ble det flagget på halv stang, mens folk samlet seg for å legge ned blomster i blant annet Tokyo, Moskva og Berlin.

I New York ble Empire State Building opplyst i lilla og sølv, mens London Eye og Eiffeltårnet begge sto uten lys.

Kraftig fall i antall tunge, unge kriminelle i Oslo

Antallet unge som gjentatte ganger tas for kriminalitet i Oslo, er halvert siden 2019. Ifølge Oslo-politiets tall er voldsbølgen Oslo har opplevd i begynnelsen av september et unntak fra en ellers positiv trend, forteller Rune Solberg Swahn, leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt.

– Den gruppen ungdommer som står for veldig alvorlig kriminalitet går drastisk ned. Nedgangen er på 20 prosent ved utgangen av august, sier Swahn.

BankID-svindel tidoblet på to år

I løpet av to år er BankID-svindel tidoblet. Eksperter sier svindlere og tyver er blitt mer oppfinnsomme og spekulative.

– Siden 2020 har vi sett en tidobling i antallet personer som har fått kontoene sine tømt etter svindel med BankID, sier Tina Jerstad i Tenerity, et selskap som hjelper folk som er blitt rammet av ID-tyveri.

Hun forteller at det spesielt er folk over 60 som har vist seg å være sårbare for denne typen svindel.

Store gartnerier stenger: Varsler tomatmangel i vinter

Strømkrisen fører til massiv nedstenging av gartnerier, permitteringer og trolig full stopp i leveransene av tomater i vinter, ifølge Nationen.

Flere av landets største gartnerier stenger ned driften i vinter og permitterer ansatte på grunn av skyhøye priser på strøm og gass. For landets største grøntleverandør, Gartnerhallen, stanser tomatleveranse helt opp, melder Nationen.