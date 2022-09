Strømstøtte til bedriftene kan være like rundt hjørnet

Etter det NTB kjenner til, vil pakken inneholde flere typer virkemidler. Blant annet er det viktig for regjeringen å koble pakken til en sterk enøkkomponent.

Kilder sier til Dagens Næringsliv at regjeringen også vil gå inn for en lånegarantiordning der staten tar det meste av risikoen for lånene.

Detaljene er imidlertid ikke spikret, og forslaget fra regjeringen skal først drøftes med LO og NHO.

– Dårlig løsning

Ifølge NHO er en lånegaranti ikke nok.

– Vi har understreket hele veien: Det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen. Vi har vært tydelige på at en ordning som kun inneholder lånegarantier og energieffektiviseringstiltak, alene ikke vil være nok. Det trengs en målrettet refusjonsordning til de bedriftene som er hardest rammet av skyhøye kraftpriser, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid i en epost til NTB.

– Bedriftene har betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune. Det vi ber om, er at noe av dette gis tilbake til de bedriftene som sliter mest med strømpriser som har steget med 400–500 prosent, skriver han videre.

Problematisk

Etter det NTB har grunn til å tro, mener imidlertid regjeringen at en direktestøtte til bedriftene er problematisk.

Det kan nemlig leses som at bedrifter som går med underskudd, blir belønnet, mens bedrifter som har klart å omstille seg og spare strøm, ikke får noe.

Tidligere torsdag kom det meldinger om at regjeringen ville presentere strømstøtteordningen på en pressekonferanse lørdag. Men like etter avviste fungerende kommunikasjonssjef Camilla Pettersen i Nærings- og fiskeridepartementet overfor NTB at dette er tilfelle.

Ifølge Pettersen er planen fortsatt å legge fram ordningen i løpet av september, og så snart den er klar.